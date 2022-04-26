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В Абакане домашняя собака укусила 10-летнего мальчика за щёку

Главная Общество
Красноярск
13:14 26 Апреля 2022
общество, происшествия, нападение, животные
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25 апреля в следственные органы сообщили о нападении домашней собаки на 10-летнего ребёнка.

Было установлено, что вечером 25 апреля мальчик гулял и катался на велосипеде недалеко от своей школы. К нему подбежала собака породы «Хаски» и укусила за щёку, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мальчика госпитализировали

Хозяин животного рассказал, что осенью он разобрал вольер, поэтому собака проживала на улице. Ранее случаев нападения животного на людей не было.

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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