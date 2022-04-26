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В Красноярском крае более 30 тысяч человек проголосовали за территории благоустройства в 2023 году

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Красноярск
13:02 26 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, благоустройство, голосование
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Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства на 2023 год по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» продлится с 15 апреля по 30 мая. Принять участие в голосовании могут красноярцы старше 14 лет на сайте с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте своего муниципалитета или через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

За каждым объектом в населённых пунктах закреплены кураторы, телефоны которых также размещены на сайте. Кураторам можно задать уточняющие вопросы. Волонтёры благоустройства дежурят 16.00 до 19.00 в общественных местах во всех 25 муниципалитетах-участниках голосования. Узнать волонтёров просто по яркой экипировке.

На данный момент в Красноярском крае свой голос за улучшение общественных пространств отдали 32 975 человек. Наибольшую активность проявили жители Ужура, Сосновоборска, Зеленогорска, Лесосибирска, Уяра, Енисейска, Бородино, Курагино, Шарыпово, Канска, Назарово, Иланского, посёлков Кедровый и Емельяново.

— Каждый год на карте благоустройства Красноярского края появляются новые объекты, многие из которых стали визитной карточкой муниципальных образований. Именно вы решаете: где, что и как должно быть благоустроено! Важен голос каждого. Уверен, жители сделают достойный выбор, — сказал губернатор Александр Усс.

Напомним, что Красноярском крае уже приступили к преобразованию пространств, за которые жители проголосовали в прошлом году.

— В Ачинске началась работа по созданию сквера в первом микрорайоне. В Сосновоборске идёт второй этап работ по созданию Аллеи славы. В Шарыпово работают над созданием парка «Зелёный островок» на улице Российской. В Красноярске подрядные организации начали обустраивать все восемь территорий, выбранных для благоустройства, — сообщила заместитель министра строительства края Елена Цитович.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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