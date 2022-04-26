Красноярец из-за оскорблений ранил ножом в шею двоих приятелей

22 апреля в следственные органы сообщили о госпитализации в больницу мужчин 35 и 39 лет с ножевыми ранениями в области шеи.

49-летнего красноярца подозревают по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю 22 апреля в дневное время подозреваемый употреблял спиртное с приятелями в квартире по ул. Корнеева. Между собутыльниками произошёл конфликт из-за высказанных в адрес друг друга оскорблений. Тогда подозреваемый взял нож и нанёс обидчиками по удару ножом в область шеи. Жизнь одного из потерпевших вне опасности, другой же мужчина находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Расследование продолжается.

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