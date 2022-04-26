На территории Красноярской больницы отловили бродячую собаку, сообщается в официальной группе больницы во «ВКонтакте».

«Недавно был такой прецедент: бродячую собачку прикормили сердобольные сотрудники. "Питомец" освоился на территории и стал охранять "свои владения“ – были зафиксированы жалобы на агрессивное поведение и даже укусы животного. Администрация больницы поручила решить эту проблему соответствующим службам», — пояснили представители медучреждения.

В комментариях отметили, что собака давно стала "талисманом" красной зоны и её нужно отловить и передать хорошим хозяевам. Так и было сделано. Сейчас животное живёт в частном доме на станции Минино. В больнице просят не прикармливать бродячих животных на территории больницы, ведь это запрещено, так как они представляют опасность для пациентов и сотрудников.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев