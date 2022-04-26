В Хакасии мужчина избил до смерти свою жену

В ночь с 15 на 16 апреля между пьяными супругами в своём доме (ул. Кирова с. Туим) возникла ссора. Мужчина начал предъявлять жене претензии по поводу злоупотребления ею алкоголя. Женщина выбежала на улицу, где супруг нанёс ей удары руками и ногами по голове и различным частям тела. Он привёл пострадавшую домой. Через какое-то время она скончалась. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы, рассказали в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Расследование продолжается.

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