Каждый житель Красноярского края съедает 56 килограммов картофеля в год

В Красноярском крае каждый житель в среднем съедает 56 килограммов картофеля в год. Данной информацией поделились в группе социальной сети «ВКонтакте» «Красноярскстат». В Хакасии съедают 71 килограмм, а в Тыве — 40.

В Енисейской Сибири культуру выращивает в основном население, в Красноярском крае на долю садоводов и огородников приходится 80 % урожая.

Красноярский край занимает 8 место в России по выращиванию картофеля. В прошлом году в регионе собрали 509 тысяч тонн.

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев