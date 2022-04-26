В Берёзовском и Манском районах потушили лесные пожары

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили два лесных пожара на площади 10,5 га в Берёзовском и Манском районах. При тушении были задействованы 13 человек и 2 единицы спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок