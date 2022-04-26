420 семей переедут из Норильска и Дудинки благодаря программе переселения

420 семей из Норильска и Дудинки получили сертификаты на приобретение жилья в районах страны с благоприятным климатом. В 2022 году на эти цели выделено 1,2 млрд рублей. Получить субсидию можно, прожив в районах Крайнего Севера не менее пятнадцати лет. Одной из тех, кто переехал в новую квартиру, стала Надежда Макарова. Норильчанка прожила на севере региона больше 50 лет, из них 25 лет проработала в детском саду.

«Переезжаю в Минусинск к родственникам. Хочется пожить в мягком тёплом климате. Денег по сертификату хватило на покупку хорошей двухкомнатной квартиры, будет куда внуков в гости позвать», – отметила она.

Переселение осуществляется в рамках соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель». С полным перечнем документов для получения государственного жилищного сертификата можно ознакомиться в управлении жилищной политики администрации города Норильска.

Фото: © РИА Новости / Вера Костамо