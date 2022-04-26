В Красноярске представили программу празднования дня Весны и Труда

29 апреля в 14:30 в Культурном центре на Высотной состоится концерт в честь передовиков и трудовых династий города. В фойе откроют фотолокации и тематическую выставочную экспозицию. Будут работать интерактивные площадки. Профсоюзных активистов наградят почётными грамотами и благодарственными письмами главы города, подпиской на газету «Солидарность». Кроме этого, отметят передовиков и красноярские трудовые династии врачей, учителей, строителей, железнодорожников, речников, металлургов, теплоэнергетиков, водителей, синоптиков.

1 мая в 11.00 перед зданием администрации Красноярска состоится церемония поднятия флага города. Главные городские часы в этот день будут играть «Марш высотников».

В 12.00 на площади перед стелой «Город трудовой доблести» запланировано мероприятие, посвящённое Дню Весны и Труда.

Сразу после мероприятия, ориентировочно в 13:00, от остановки «ДК 1 Мая» отходит трамвай «Львёнок», где проведут экскурсию «Город трудовой доблести». Экскурсовод расскажет о подвигах и героическом труде красноярцев в военные годы. Экскурсия бесплатная. Оплатить нужно будет только стоимость проезда.

​Закончится празднование 1 Мая в 22:00 салютом, который запустят на территории Татышев-парка в районе вантового моста.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков