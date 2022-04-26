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В Красноярском крае выпущенные из питомника маралы осваиваются на новой территории

Главная Общество
Красноярск
11:00 26 Апреля 2022
экология, животные, в красноярском крае, общество
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Специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям поделились снимками маралов, которые попали в объектив фотоловушки в заказнике «Арга».

12 парнокопытных выпустили в марте из питомника. Маралы подходят к кормушкам, созданным инспекторами дирекции по ООПТ. Скоро они привыкнут к новой окружающей среде и будут добывать корм сами, рассказали на сайте правительства Красноярского края.

В их рацион входят кора кустарников, стебли, молодая хвоя, плоды деревьев, травянистые злаки, листья, грибы и ягоды. Зимой из-за недостатка растительной пищи, они также питаются мхами и лишайниками.

— Сейчас у маралов продолжается период адаптации на территории. Мы проводим природоохранные мероприятия, чтобы люди не беспокоили животных и исключить случаи браконьерства, — рассказал Виктор Карпюк, руководитель краевой дирекции по ООПТ.

В заказнике «Арга» обитает аргинская субпопуляция марала. Они занесены в Красную книгу Красноярского края. Выпуск копытных позволяет увеличить численность маралов и сформировать устойчивую динамику роста популяции этих животных.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

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