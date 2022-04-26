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100 млрд рублей «Норникель» инвестирует в резервуарное хозяйство на Таймыре

Главная Общество
Красноярск
10:10 26 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, таймыр, компания, экология
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Объём инвестиций «Норникеля» в резервуарное хозяйство в Норильском промышленном районе в 2020–2021 гг. — 16 млрд рублей. В 2022–2025 гг. компания планирует увеличить сумму до более чем 100 млрд руб.

 

100 млрд рублей «Норникель» инвестирует в резервуарное хозяйство на Таймыре

Об этом рассказал вице-президент — руководитель Энергетического дивизиона «Норникеля» Евгений Федоров во время совещания под председательством руководителя  Росприроднадзора Светланы Радионовой.

— Проделанная работа демонстрирует приверженность «Норникеля» принципам и целям утверждённой в 2021 году Экологической стратегии. Мы практически исключили риски разлива нефтепродуктов с нанесением экологического ущерба окружающей среде благодаря модернизации энергетической инфраструктуры. Будем и дальше работать над повышением эффективности и надёжности энергетики Таймыра, — отметил Евгений Федоров.

В течение 2020–2021 гг. «Норникель» обновил ключевые объекты инфраструктуры резервуарного хозяйства. Сейчас они соответствуют федеральным нормам и правилам. Не соответствующие требованиям резервуары демонтировали.

Также запущена масштабная программа санитарной очистки территории  реализуется проект рекультивации земель и мониторинга компонентов окружающей среды.

— Вы демонстрируете серьёзный подход и сделали колоссальную работу по устранению последствий аварии. Вижу, что у нас налажено хорошее рабочее взаимодействие, — подчеркнула Светлана Радионова. — Мы приветствуем ответственный подход «Норникеля» к экологии и призываем другие предприятия последовать этому примеру.

Добавим, экологическая стратегия компании также включает такие проекты, как «Серная программа» с объемом инвестиций более 300 млрд руб., «Чистый Норильск» по очистке города от мусора и промышленных отходов стоимостью 40 млрд руб. и другие инициативы.

Фото: «Норникель»

 

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