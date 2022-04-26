Первую продуктовую ярмарку «День сибирского подворья» в Красноярске посетили 1500 человек

В минувшие выходные первую в этом году ярмарку «День сибирского подворья» в Красноярске посетили 1 500 человек. Со слов покупателей, цены на некоторые товары были ниже, чем в магазинах.

Как рассказал руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман, в сквере «Серебряный» были представлены продукты от 60 фермеров, частных подсобных хозяйств и предприятий из Красноярска и близлежащих районов. Из-за коронавирусных ограничений подобные ярмарки не проводились, однако они всегда пользовались популярностью у жителей.

«Доказательством этому служат цифры — на первую ярмарку этого года пришло около 1 500 человек», – отметил он.

Напомним, ранее глава Красноярского края Александр Усс поручил поддержать местных производителей и устраивать ярмарки в районах и городах края. Следующая общегородская ярмарка пройдет 30 апреля на Театральной площади.

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