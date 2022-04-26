М.Видео-Эльдорадо возвращает рассрочку и снижает цены

Группа М.Видео-Эльдорадо возвращает программы рассрочки на срок 6 и 12 месяцев для покупки техники в кредит, в том числе и на бренд Apple. Об этом сообщают на сайте М.ВидеоЭльдорадо.

Отметим, что стоимость нескольких тысяч товаров снизилась до уровня января-февраля. Некоторые цены на товары оказалась даже ниже в рамках первой масштабной федеральной распродажи. Комплекс мер, предпринимаемых с конца февраля, включает «заморозку» цен, специальные условия кредитования, а также «рассрочку» и снижение цен.

В кампании участвует избранный ассортимент стоимостью до 300 тысяч рублей, большинство банков-партнёров финтех платформы М.Видео-Эльдорадо поддерживают выдачу кредитов на специальных условиях на 6 или 12 месяцев.

По-прежнему действует специальное кредитное предложение от банков-партнёров «10-10-10». Переплата — 10 %, что ниже текущих кредитных предложений на рынке. Срок погашения - 10 месяцев, первоначальный взнос — 10 %.

М.Видео и Эльдорадо возвращает федеральные распродажи. Бренды снизили цены до 30 %. А также продолжают сохранять «замороженными» цены на социально значимую технику.

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов