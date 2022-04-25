С 28 июня по 6 июля в Красноярске пройдёт фестиваль «Театральный синдром». Жители города увидят три спектакля с ключевыми актёрами российской сцены. Так, свои работы представят московский Театр имени Евгения Вахтангова и новосибирский театра «Красный факел».

Сезон откроет спектаклем «Дикая утка» по пьесе Генрика Ибсена от режиссера Тимофея Кулябина. Спектакль расскажет о семейной паре, которая вынуждена выбрать между иллюзией счастливой жизни и реальностью, между правдой и обманом. Зритель окажется в двух мирах одновременно, чувствуя раздвоение жизни. Показы пройдут 28 и 29 июня.

Главным спектаклем станет масштабная постановка «Война и мир» Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Показ пройдёт четыре раза, с 1 по 4 июля. Главные роли исполнят Сергей Маковецкий и Андрей Ильин, Ирина Купченко, Юрий Поляк, Павел Попов и Ксения Трейстер.

Маленькие зрители увидят постановку по сказке Пушкина, «Сказка о попе и о работнике его Балде», в котором абсолютно все роли сыграют Олег Лопухов и Николай Романовский. Спектакль пройдет 2 и 3 июля.

Завершится «Синдром» «Криком Лангусты» – спектаклем о жизни Сары Бернар от режиссера Михаила Цитриняка. В главных ролях – Юлия Рутберг и Андрей Ильин. Показы пройдут 5 и 6 июля.

«После показов труппа театра Вахтангова покинет Красноярск, но в художественном музее Сурикова останется выставка «Вахтанговский век», которая расскажет об истории театра и знаковых спектаклям. Посетить её можно до 31 июля», – рассказали организаторы фестиваля.

Спектакли пройдут в театре им. Пушкина и театре оперы и балета им. Хворостовского.

Фестиваль – это флагманский региональный проект Фонда Михаила Прохорова, реализуемый при поддержке Министерства культуры Красноярского края и Администрации города Красноярска.

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Фото: ©Театральный синдром