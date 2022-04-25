26 апреля
Красноярск
погода +6 °C
73.36
 
€ 77.47
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Якутии оплатил 67 штрафов ГИБДД ради продажи авто

Главная Общество
Красноярск
19:34 25 Апреля 2022
якутия, штрафы
версия для печати Ico_print

Житель Якутии оплатил 67 штрафов ГИБДД, чтобы продать своё авто. 

Как сообщили в пресс-службе ФССП по Якутии, все взыскания мужчина получил за превышение скорости. Оплачивать их мужчина не собирался до тех пор, пока ему не приспичило продать свою машину. Toyota Estima находится под постановлением о запрете регистрационных действий из-за долгов владельца, поэтому продавцу пришлось оплатить все штрафы на общую сумму 55 тысяч рублей.

Лишь после этого ему удалось оформить сделку купли-продажи.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: С 28 июня по 6 июля в Красноярске пройдёт фестиваль «Театральный синдром»

С 28 июня по 6 июля в Красноярске пройдёт фестиваль «Театральный синдром»

25 Апреля 2022 г.
Жители города увидят три спектакля с ключевыми актёрами российской сцены
Новости Красноярска: ЦБ РФ изменил порядок расчета курса доллара

ЦБ РФ изменил порядок расчета курса доллара

25 Апреля 2022 г.
Курсы юаня и евро будут рассчитываться по сделкам за аналогичный период
Новости Красноярска: Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при ЧС

Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при ЧС

25 Апреля 2022 г.
Бурятия привела свой закон в соответствии с федеральным
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС поддержала фестиваль «Неделя PR и рекламы на Енисее»

Богучанская ГЭС поддержала фестиваль «Неделя PR и рекламы на Енисее»

25 Апреля 2022 г.
В фестивале приняли 33 команды
Новости Красноярска: В Красноярском крае пенсионер подружился с котом Филимоном

В Красноярском крае пенсионер подружился с котом Филимоном

25 Апреля 2022 г.
Милая история из Назарово поразила редактора sibnovosti.ru в самое сердечко
Новости Красноярска: В Кежемском районе водитель повредил детскую площадку

В Кежемском районе водитель повредил детскую площадку

25 Апреля 2022 г.
Ему грозит штраф 30 тысяч рублей, а также возмещение материального ущерба
Новости компаний
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске похолодает до -6 градусов и пойдёт снег

В Красноярске похолодает до -6 градусов и пойдёт снег

21 Апреля 2022 г.
Сильно похолодает в ночь на субботу
Новости Красноярска: В Красноярске из-за непотушенной сигареты в автосервисе погиб мужчина

В Красноярске из-за непотушенной сигареты в автосервисе погиб мужчина

22 Апреля 2022 г.
Огнём повреждены бытовые помещения и личное имущество в автосервисе
Новости Красноярска: В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

21 Апреля 2022 г.
В обстоятельствах трагедии разбираются следователи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru