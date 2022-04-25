Житель Якутии оплатил 67 штрафов ГИБДД ради продажи авто

Житель Якутии оплатил 67 штрафов ГИБДД, чтобы продать своё авто.

Как сообщили в пресс-службе ФССП по Якутии, все взыскания мужчина получил за превышение скорости. Оплачивать их мужчина не собирался до тех пор, пока ему не приспичило продать свою машину. Toyota Estima находится под постановлением о запрете регистрационных действий из-за долгов владельца, поэтому продавцу пришлось оплатить все штрафы на общую сумму 55 тысяч рублей.

Лишь после этого ему удалось оформить сделку купли-продажи.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов