ЦБ РФ изменил порядок расчета курса доллара

В России с 25 апреля изменился способ расчет курса доллара.

Об этом объявили на официальном портала Центрального банка России. Теперь курс будет определяться по сделкам на Мосбирже, заключенным до 15:30 мск (ранее – до 16:30 мск).

В ведомстве уточнили, что курсы юаня и евро будут рассчитываться по сделкам за аналогичный период.

Также сообщается, что курс евро 25 апреля обвалился ниже 77 рублей впервые с 8 июня 2020 года. На 12:31 по московскому времени европейская валюта торговалась на уровне 76,9825 рублей.

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