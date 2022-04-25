Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при ЧС

Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при угрозе ЧС. Соответствующие изменения в закон «О защите населения и территорий Бурятии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» приняли на сессии Народного Хурала.

Федеральный закон об эвакуации с территории, где существует угроза возникновения ЧС, Госдума приняла ещё зимой. Теперь же Бурятия привела свой закон в соответствии с федеральным.

«Закон возлагает на граждан обязанность покинуть территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны ЧС с момента получения информации о начале мероприятий», – пояснил председатель комитета Хурала по государственному устройству Виктор Малышенко.

Ещё одна часть изменений в закон обязывает должностные лица и организации предоставлять в органы управления системы предупреждения и ликвидации ЧС всю информацию при возникновении угрозы.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский