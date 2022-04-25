Богучанская ГЭС поддержала фестиваль «Неделя PR и рекламы на Енисее»

Специалисты Богучанской ГЭС вошли в состав экспертного совета ХХ Всероссийского фестиваля по рекламе и связям с общественностью «Неделя PR и рекламы на Енисее», который состоялся на базе Сибирского государственного университета им. М.Ф. Решетнёва 18-22 апреля 2022 года.

В фестивале приняли 33 команды (в том числе 25 прибыли в Красноярск, еще 8 в режиме онлайн), представлявшие вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Абакана, Иркутска, Якутска и других городов России, а также Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына и Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Казахстан). В программу фестиваля были включены конкурсы коммуникаций в социальных сетях, компьютерное тестирование в индивидуальном зачете, лекции и мастер-классы от опытных специалистов-пиарщиков, разработка и защита кейсов от компаний-партнеров фестиваля.

Начальник отдела по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Богучанской ГЭС Ирина Нагибина провела для студентов мастер-класс «Поиск новых возможностей в эпоху перемен. Куда направить фокус». Также студентам был предложен для решения кейс по оптимизации работы Молодежного совета станции и формированию волонтерского движения. Свои проекты предложили команды команда «52 Герца» (Красноярский ГАУ), «Этаж Пять» (Удмуртский государственный университет), «Столица мира» (Алтайский госуниверситет), MCUniverse (МГУ), «Время вперед» (МГИМО), ««PRовокаторы» (РАНХиГС) и другие.

Команды проявили большой интерес к поставленным задачам, продемонстрировали знания диджитал-технологий, понимание основ КСО и волонтерства. Многие воспользовались информационными ресурсами Богучанской ГЭС, изучили ее сайт и страницы в социальных сетях, публикации в СМИ, и на основе полученной информации подготовили яркие презентации и подробные программы работы на среднесрочную перспективу. Часть предложенных проектов будут дополнительно рассмотрены и использованы в практической работе по развитию волонтерского движения компании.

К сожалению, не обошлось без общих для всех участников недостатков, из-за которых жюри конкурса приняло решение не называть победителя кейса: недоработка самой идеи волонтерского конкурса, нечетко озвученная мотивация для участников и т.п. Второе место жюри под руководством доктора политических наук, председателя Комитета по образованию РАСО Александра Чумикова присудило командам «Время вперед» и «PRовокаторы», третье место – командам «Этаж Пять» и MCUniverse. Представители Богучанской ГЭС вручили победителям призы и памятные подарки.

Неделя PR и рекламы на Енисее («Ярпиар») - ежегодный Всероссийский фестиваль по рекламе и связям с общественностью, проводимый в Красноярске в СибГУ им. М.Ф. Решетнева с 2003 года. Оргкомитет фестиваля ставит перед собой три главные цели: продвижение имиджа профессии коммуникатора, создание площадки для обмена знаниями и опытом в коммуникационном сообществе, выявление тенденций в сфере технологий социальных коммуникаций. Тема Фестиваля 2022 - «Коммуникации в мире запретов». Богучанская ГЭС сотрудничает с фестивалем с 2019 года.