В Красноярском крае пенсионер подружился с котом Филимоном

Милая история из Назарово поразила корреспондента sibnovosti.ru в самое сердечко.

В местных пабликах появилась новость про местного кота Филимона, которому всего два годика и его друга Леонида Аврамовича, которому уже 78 лет.

Как пишут жители Назарово в соцсетях, котик появился у пенсионера совершенно случайно. Питомца дедуле передала соседка, у которой на дворе окотилась бездомная кошка.

Кот Филимон так сильно привязался к мужчине, что ходит с ним гулять, за покупками и не боится других людей.

Фото: Лариса Певчева