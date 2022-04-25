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В Ачинске учительница оскорбляла ученицу из-за плохой успеваемости

Главная Общество
Красноярск
16:21 25 Апреля 2022
красноярск, школа
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В Ачинске учительница оскорбляла ученицу из-за плохой успеваемости. Об этом рассказала в своём ежегодном докладе уполномоченная по правам ребёнка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

По словам омбудсмена, преподаватель унижала девочку из-за проблем в изучении математики. При сверстниках женщина нелестно высказывалась о её умственных способностях и советовала обратиться к репетитору. Вскоре к травле присоединились и одноклассники. По словам матери, «Каждый день в школе превратился для дочери в ад». Чтобы вернуть, пострадавшему от травли ребёнку веру в себя, понадобилась помощь психологов. 

«Также к работе над данным обращением был привлечены общественный представитель Уполномоченного по правам ребёнка по городу Ачинску, администрация школы и специалисты управления образования, – рассказала Ирина Мирошникова.

Проверка показала, что конфликт произошёл с попустительства администрации школы, классного руководителя, психолога учебного заведения. Их бездействие позволило конфликту войти в тяжёлую стадию, вовлекая в него других учащихся. Учительницу – инициатора конфликта – уволили.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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