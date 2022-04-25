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В Кежемском районе водитель повредил детскую площадку

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Красноярск
16:25 25 Апреля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, водитель, штрафы
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Госавтоинспекторы установили водителя, который с признаками опьянения заехал на детскую площадку и повредил игровые конструкции.

24 апреля в дежурную часть сообщили о том, что водитель на Honda, находясь, предположительно, в состоянии опьянения, выехал на детскую площадку. Потом он скрылся с места происшествия.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, вскоре инспекторы обнаружили данный автомобиль, наехавший на электроопору на одной из улиц. Водителя на месте не было. Вскоре его удалось задержать. У мужчины 1983 года рождения имелись явные признаки алкогольного опьянения. Госавтоинспекторы предложили нарушителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

Водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права на срок до двух лет. А за разрушение детской площадки ему придётся возместить материальный ущерб.

Фото: © 24.мвд.рф

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