В центре Красноярска закрывается магазин «Короли капусты»

Сеть овощных магазинов «Короли капусты» объявила о закрытии красноярского магазина. Торговая точка в Абакане продолжит свою работу.

«С 1 мая, проект „Короли капусты“ заканчивает свою работу в Красноярске. Очень грустно об этом сообщать. Мы рады, что вы были с нами всё это время», — говорится в сообщении.

«Короли капусты» начали работать в Красноярске в 2020 году. Магазины торговой сети продавали фрукты, овощи, сыры и молочную продукцию, выпечку и многое другое. Отличительной чертой магазина были необычный интерьер и раскладка товаров, среди которых попадались такие, какие не представленные в супермаркетах города.

В краевой столице работали два филиала – на Кирова и на Октябрьской, в ближайшее время оба закроются.

Фото: © vk.com/koroli24