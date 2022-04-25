За сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом 110 человек

За сутки от коронавируса умерли 6 человек. Всего же с начала пандемии – 10 763.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Подтверждённых диагнозов на 25 апреля – 108. За всё время пандемии в регионе выявлено 363 381 случай заражения.

Госпитализировано за сутки – 23, вылечили 200 человек за сутки.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края пациентам при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков