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В Канске мужчина вымогал у владелицы магазина деньги за устранение конкурентов

Главная Общество
Красноярск
15:53 25 Апреля 2022
общество, происшествия, канск, кража
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В Канске полицейские задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего мужчину. Он подозревается в вымогательстве денег у владелицы торговой точки.

В дежурную часть обратилась потерпевшая 1972 года рождения. Она рассказала, что у неё вымогают 50 тысяч рублей.

Как оказалось, накануне к ней подошёл мужчина и предложил заплатить ему за то, чтобы он устранил конкурентов, продающих свой товар напротив её магазина. Если предпринимательница откажется, он пригрозил сжечь её торговую точку и дал сутки на обдумывание, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по красноярскому краю.

Участковый смог задержать подозреваемого с поличным, когда тот пришёл в магазин жительницы Канска заявить о серьёзности намерений, при этом мужчина в торговом зале разлил бензин и демонстративно зажёг зажигалку.

Следственно-оперативная группа установила причастность фигуранта к совершению около трёх дней назад кражи имущества у приятельницы. Подозреваемый гостил у знакомой, когда женщина уснула, он снял с неё золотое кольцо и сдал в ломбард. Также он забрал сотовый телефон, который потом потерял.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальное наказание по статье — до 4 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело и по факту кражи.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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