В Красноярске произошло 12 аварий с мототранспортом

В этом году в Красноярске произошло уже 12 ДТП с участием мототранспорта. Травмы получили 7 человек.

25 апреля на ул. 9 Мая 50-летний мужчина на мопеде без госномеров проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mazda. Виновник травмирован. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянения, а водительское удостоверение он никогда не получал.

Теперь правонарушителю придётся оплатить штрафы — более 30 тысяч рублей. Также ему грозит арест до 15 суток.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что мотоциклы и мопеды — это скоростной транспорт, управление которым требует опыта, знания и соблюдения ПДД.

Фото: © гибдд.рф