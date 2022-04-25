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На Алтае повысился уровень воды в реках

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Красноярск
15:04 25 Апреля 2022
общество, алтай, реки, опасность
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22 апреля из-за обильных осадков в реках Горно-Алтайска и Майминского района Республики Алтай повысился уровень воды, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На водоёмах возможно достижение критических отметок.

Уровень воды в реке Улалушка — 145 см (критический уровень — 230 см), в Майма — 297 (максимум — 424).

Проживающим в зонах постоянно подтопления рекомендуют подготовиться, чтобы сохранить имущество и животных и предусмотреть места возможной эвакуации. В муниципалитетах подготовили пункты временного размещения.

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков

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