Марина Аксенова возглавила главное управление образования Красноярска

Главное управление образования Красноярска возглавила Марина Аксенова. Распоряжение о её назначении подписал мэр Сергей Ерёмин. Ранее этот пост занимала Татьяна Ситдикова.

Марина Аксенова родилась 26 января 1977 года в Красноярске. Она окончила СиБГТУ (1999 год) и НВУЗ АНО «Региональный финансово-экономический институт» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (2009).

Свой карьерный путь она начала в 1999 году с должности преподавателя Хакасского политехнического колледжа. В 2013 году её назначили заместителем руководителя главного управления образования города. В сентябре 2021 года она начала исполнять обязанности руководителя управления после ухода предыдущей начальницы.

«За период работы в этой должности Мариной Александровной были приняты качественные управленческие решения, позволившие обеспечить работу отрасли в пандемийный период», — отметили в мэрии.

Фото: © admkrsk.ru