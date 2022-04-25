Замполитом Назаровского района Красноярского края стал Максим Куликов

В Назаровском районе Красноярского края появился замполит. Эту должность займёт Максим Куликов, ранее занимавший должность заместителя главы района по социальным вопросам.

Как отмечается на сайте районной администрации, Куликов известен многим жителям района. Так, с 2010 по 2018 годы он возглавлял Преображенский сельсовет, а после своей работы в должности заместителя главы муниципалитета был завучем в школе №2.

По образованию Куликов историк и психолог. В районной администрации он займётся общественно-политическими вопросами, в том числе будет координировать взаимодействие со СМИ, политическими партиями и общественными. Сейчас его знакомят с коллективами и главами сельсоветов. Также Куликов посещает оперативные совещания, где изучает обстановку на территории района.

Фото: © nazarovo-adm.ru