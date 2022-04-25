25 апреля
Красноярск
погода +8 °C
73.51
 
€ 80.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Замполитом Назаровского района Красноярского края стал Максим Куликов

Главная Общество
Красноярск
14:16 25 Апреля 2022
в красноярском крае, назначение
версия для печати Ico_print

В Назаровском районе Красноярского края появился замполит. Эту должность займёт Максим Куликов, ранее занимавший должность заместителя главы района по социальным вопросам.

Как отмечается на сайте районной администрации, Куликов известен многим жителям района. Так, с 2010 по 2018 годы он возглавлял Преображенский сельсовет, а после своей работы в должности заместителя главы муниципалитета был завучем в школе №2.

По образованию Куликов историк и психолог. В районной администрации он займётся общественно-политическими вопросами, в том числе будет координировать взаимодействие со СМИ, политическими партиями и общественными. Сейчас его знакомят с коллективами и главами сельсоветов. Также Куликов посещает оперативные совещания, где изучает обстановку на территории района.

Фото: © nazarovo-adm.ru

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС поддержала фестиваль «Неделя PR и рекламы на Енисее»

Богучанская ГЭС поддержала фестиваль «Неделя PR и рекламы на Енисее»

25 Апреля 2022 г.
В фестивале приняли 33 команды
Новости Красноярска: В Красноярском крае пенсионер подружился с котом Филимоном

В Красноярском крае пенсионер подружился с котом Филимоном

25 Апреля 2022 г.
Милая история из Назарово поразила редактора sibnovosti.ru в самое сердечко
Новости Красноярска: В Кежемском районе водитель повредил детскую площадку

В Кежемском районе водитель повредил детскую площадку

25 Апреля 2022 г.
Ему грозит штраф 30 тысяч рублей, а также возмещение материального ущерба
Новости Красноярска: В Канске мужчина вымогал у владелицы магазина деньги за устранение конкурентов

В Канске мужчина вымогал у владелицы магазина деньги за устранение конкурентов

25 Апреля 2022 г.
Если она не согласится, злоумышленник намеревался сжечь её торговую точку
Новости Красноярска: В центре Красноярска закрывается магазин «Короли капусты»

В центре Красноярска закрывается магазин «Короли капусты»

25 Апреля 2022 г.
Торговая точка в Абакане продолжит свою работу
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом 110 человек

За сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом 110 человек

25 Апреля 2022 г.
Вылечили 200 человек
Новости компаний
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Курагинском районе при пожаре погибла 69-летняя владелица базы отдыха

В Курагинском районе при пожаре погибла 69-летняя владелица базы отдыха

22 Апреля 2022 г.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего
Новости Красноярска: Красноярский производитель одежды наращивает объёмы производства

Красноярский производитель одежды наращивает объёмы производства

21 Апреля 2022 г.
Планируется расширить линейку и увеличить выпуск одежды для взрослых
Новости Красноярска: В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

21 Апреля 2022 г.
В обстоятельствах трагедии разбираются следователи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru