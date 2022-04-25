В Красноярском крае геолого-разведчикам задолжали более 7,5 миллионов рублей зарплаты

С начала года судебные приставы взыскали зарплату в пользу нескольких десятков бывших и действующих работников геолого-разведочного предприятия.

В хатангском отделении судебных приставов Таймырского Доглгано-Ненецкого района были возбуждены 39 исполнительных производств по выплате сотрудникам компании денег, сообщается на сайте ГУ ФССП по Красноярскому краю.

Предприятие находится в стадии банкротства, поэтому введено конкурсное управление. Судебный пристав установил, что на счёт организации поступают средства в счёт погашения дебиторской задолженности.

Пристав вынес постановление. Все деньги зачислены на депозитный счёт судебных приставов. В итоге поступившие средства распределены между работниками предприятия.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев