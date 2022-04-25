В красноярской школе №154 прошла церемония поднятия флага РФ

В Красноярске появилась новая традиция: теперь каждую неделю в школах будут поднимать флаг и исполнять гимн России. 25 апреля церемония прошла в школе № 154.

«Государственные флаг и гимн России для каждого гражданина – это символы народного единства, проявления патриотизма и принадлежности к российскому народу. Я искренне надеюсь, что каждая учебная неделя в вашей школе будет начинаться с поднятия флага нашей Родины», – отметила присутствовавшая на церемонии министр образования края Светлана Маковская.

Напомним, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2022 года традиция подъема флага и исполнения гимна будет внедрена во всех школах страны. Воплощать инициативу раньше срока начали не только в Красноярске, но и в Кузбассе.

Фото: © krskstate.ru