В Назарово бывшего начальника рыбнадзора суд лишил права занимать госдолжности

Бывший начальник Назаровского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Енисейского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Суд назначил злоумышленнику наказание — лишение права занимать госдолжности на 2 года и 6 месяцев.

С июня 2020 года по май 2021 год подсудимый позволил приятелю осуществлять незаконное рыборазведение. Он сообщал другу о планируемых проверках. Меры к привлечению его к административной ответственности не принял.

Также подсудимый помогал знакомым добывать водные биологические ресурсы. Он неоднократно давал указания инспекторам, чтобы они не проводили рейды и не привлекали нарушителей к ответственности. Кроме этого, экс-начальник рыбнадзора не пресёк незаконную рыбалку своего брата и не привлёк его к ответственности.

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков