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Красноярцы сами выберут 8 парков и скверов для реконструкции

Главная Общество
Красноярск
13:16 25 Апреля 2022
голосование, парк, благоустройство, город, проект, жители
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В Красноярске началось голосование по выбору объектов благоустройства. Из 15 общественных пространств горожанам предстоит выбрать 8, рассказали в пресс-службе горсовета.

«От активности и голоса каждого из нас сейчас зависит, какие парки, скверы, набережные нашего города преобразятся. Возможно, кто-то выберет сквер неподалёку от своего дома, а, может, иную территорию, которая значима для него», – прокомментировала  депутат городского Совета Оксана Ларионова.

Красноярцы сами выберут 8 парков и скверов для реконструкции

Депутаты предлагают горожанам проголосовать за объекты, которые будут включены в список работ на 2023 года. Принять участие в выборе пространств смогут все жители города старше 14 лет. Площадкой для голосования выступает сайт za.gorodsreda.ru. Голосование будет продолжаться до 30 мая. При этом жители, которые плохо знакомы с современными компьютерными системами, смогут рассчитывать на помощь волонтеров.

«Мы с коллегами-депутатами зашли вместе на сайт za.gorodsreda.ru​ и проголосовали – все очень легко и просто. Я проголосовал за сквер «Сибсталь». Еще в 2019 году мы здесь с депутатами были на субботнике и говорили о том, что здорово было бы, если бы сквер участвовал в этом проекте», – рассказал депутат Николай Олюнин.

Программа по благоустройству общественных пространств, куда привлекаются и средства государственного бюджета, стартовала в 2017 году. Два года спустя она вошла в состав федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Жилье и городская среда».

Красноярцы сами выберут 8 парков и скверов для реконструкции

За пять лет реализации этой инициативы работы прошли в 70 парках и скверах Красноярская. В числе реконструированных объектов – левобережная и правобережная набережные реки Енисей, часть набережной реки Качи.

При этом первоначальный отбор объектов, которые в дальнейшем выставляются на голосование, осуществляют в том числе и депутаты городского Совета Красноярска в составе комиссии по благоустройству. Этот список формируется на основе информации, полученной на встречах с избирателями. Кроме того, народные избранники следят за процессом выполнения работ и за гарантийным обслуживанием  уже благоустроенных пространств.

«Хотела бы, чтобы победила оставшаяся часть набережной Качи - от переулка Речного до улицы Озерной. Два этапа благоустройства здесь уже прошло, в этом году благоустройство продолжится. Уже сейчас видно, как набережная преобразилась, и жители это отмечают. Завершение работ было бы логичным – в результате набережная станет полноценным променадом», – поделилась Оксана Ларионова.

Красноярцы сами выберут 8 парков и скверов для реконструкции

Фото: РИА ФедералПресс
По материалам РИА ФедералПресс

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