В Красноярске перекроют движение авто из-за репетиции Дня Победы.

29 апреля и 5 мая будет перекрыто движение автомобилей в центре Красноярска из-за репетиции шествия в честь Дня Победы. Об этом горожан предупредили в мэрии.

Движение остановят на следующих участках дороги:

от Робеспьера до Перенсона по улице Карла Маркса;

по проезду вдоль здания краевой библиотеки и РЖД – от проспекта Мира до улицы Карла Маркса;

от Мира до Бограда по улице Декабристов;

по улице Горького от Мира до Карла Маркса;

по улице Дзержинского – от Карла Маркса до Урицкого;

по улице Диктатуры Пролетариата – от Урицкого до Мира;

по улице Кирова – от Урицкого до Мира.

Ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00 часов 29 апреля и 5 мая с 17:00 до 23:00 часов. Накануне репетиций, с 20:00 часов 28 апреля и с 20:00 часов 4 мая, на этих участках временно запретят остановку и стоянку транспорта. Также будет закрыт въезд на парковку у площади Революции.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский