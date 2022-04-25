В Красноярске перекроют движение авто из-за репетиции Дня Победы.

29 апреля и 5 мая будет перекрыто движение автомобилей в центре Красноярска из-за репетиции шествия в честь Дня Победы. Об этом горожан предупредили в мэрии.
Движение остановят на следующих участках дороги:
- от Робеспьера до Перенсона по улице Карла Маркса;
- по проезду вдоль здания краевой библиотеки и РЖД – от проспекта Мира до улицы Карла Маркса;
- от Мира до Бограда по улице Декабристов;
- по улице Горького от Мира до Карла Маркса;
- по улице Дзержинского – от Карла Маркса до Урицкого;
- по улице Диктатуры Пролетариата – от Урицкого до Мира;
- по улице Кирова – от Урицкого до Мира.
Ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00 часов 29 апреля и 5 мая с 17:00 до 23:00 часов. Накануне репетиций, с 20:00 часов 28 апреля и с 20:00 часов 4 мая, на этих участках временно запретят остановку и стоянку транспорта. Также будет закрыт въезд на парковку у площади Революции.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский