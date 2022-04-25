В Ирбейском районе отремонтировали мост через реку Агул

Плановый ремонт провели в рамках текущего содержания. Стоимость работ – 18,5 млн рублей, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

— Мост, построенный в 1996 году, находился в неудовлетворительном состоянии. Последний раз работы на нём проводили в 2012. Износился настил проезжей части, диагностика показала, что отдельные элементы начали загнивать. На опорах зафиксировали разрушение защитного слоя бетона, — рассказал Андрей Журавлёв – руководитель Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Специалисты заменили несущие элементы, дорожное покрытие. Кроме этого, были отремонтированы опоры и подходы к мосту, установлены новое барьерное и перильное ограждения. Прилегающую территорию очистили от растительности.

Мост входит в состав дороги Мельничное – Петропавловка 1-я. Он обеспечивает поселениям на правом берегу реки круглогодичную транспортную доступность и связь с районным центром. Длина переправы — 166 погонных метров, ширина — 4,5 метра, грузоподъёмность — около 40 тонн.

В этом и следующем сезоне плановый ремонт коснётся 22 мостов в составе региональных дорог. 13 сдадут уже в этом году. Всего потратят почти 184 млн рублей.

Напомним, в Красноярске водолазы обследуют Коммунальный мост.

Будет детально изучено состояние опор и других элементов моста, находящихся под водой. Специалисты должны будут зафиксировать все детали. А также оценить сохранность конструкций и сделать выводы об их состоянии. По условиям контракта обследование нужно подкрепить фото- и видеоматериалами.

Работы завершат до конца июня.

Все мосты должны обследоваться каждые пять лет.

Фото: © пресс-служба министерства транспорта Красноярского края