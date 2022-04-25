В Канске эвакуировали школу

В Канске в школе № 22 отменили занятия учащихся первой смены из-за сообщения о минировании. Школьников отправили по домам. Об этом сообщают в группе социальной сети «ВКонтакте» «ЧП Канск».

Сотрудники правоохранительных органов обследовали школу. По информации МО МВД России «Канский», подозрительных предметов не обнаружено.

Напомним, 22 апреля родители учеников сообщили об эвакуации в школе № 5 на ул. Московской.

В школе рассказали, что пришло сообщение о минировании здания и других красноярских школ.

При проверке ничего подозрительного найдено не было.

Фото: © РИА Новости / Алексей Ефимов