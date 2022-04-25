Билеты за полцены смогут приобретать льготники Красноярского края в городских и пригородных поездах КрасЖД с 1 мая

С 1 мая на 50% снизится стоимость билетов на проезд в городских и пригородных поездах Красноярской железной дороги для пассажиров, имеющих льготы Красноярского края.

К льготным категориям относятся пенсионеры, ветераны Красноярского края и многодетные семьи. Кроме того, предусмотрена 50-процентная скидка для жителей края, достигших возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) и имеющих трудовой стаж не менее 15 лет.

В соответствии с региональным законодательством, сниженные тарифы для краевых льготников будут действовать до 30 сентября.

Для получения 50-процентной скидки необходимо представить в кассу документ, подтверждающий право на льготу, и документ, удостоверяющий личность.

Подробную информацию о льготах на проезд в городском и пригородном пассажирском железнодорожном транспорте Красноярского края можно получить на сайте компании «Краспригород».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД