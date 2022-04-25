Учебная неделя в школах Кузбасса началась с исполнения гимна и поднятия флага. Об этом сообщает кемеровский портал VSE42.ru.

«Сегодня присутствовал на линейке в школе № 13 Новоильинского района. Теперь еженедельно, по понедельникам здесь проходить такое мероприятие. Право поднятия флага будет доверено лучшим ребятам отличившимся в учебе, спорте», — сказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Напомним, что в министерстве просвещения РФ заявляли, что такую традицию внедрят с 1 сентября. Похоже, что в Кузбассе решили не откладывать всё в долгий ящик и начинать день с гимна и флага уже сейчас.

Фото: © vse42.ru