В Хакасии при пожаре погибли три человека

В Ширинском районе возбуждено уголовное дело из-за гибели трёх человек в результате пожара

23 апреля рано утром в следственные органы сообщили, что во время ликвидации пожара в летнем доме (ул. Базинская с. Шира) обнаружены тела 25-летней женщины и 63-летнего мужчины с выраженными признаками термического воздействия огня, ещё одна 39-летняя женщина скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по предварительным данным, в летнем доме проживали погибшие сожители — 39-летняя женщина и мужчина. Накануне трагедии они употребляли спиртное в компании 25-летней жительницы села. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с источниками огня при курении.

Назначены судебные экспертизы для установления причины возгорания и смерти погибших. Расследование уголовного дела продолжается.

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