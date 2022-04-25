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В Ермаковском районе 24 человека тушили лесной пожар

Главная Общество
Красноярск
13:00 25 Апреля 2022
лесные пожары, в красноярском крае, происшествия, общество
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили лесной пожар на площади 19,5 га в Ермаковском районе. При тушении были задействованы 24 человека и 4 единицы спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Предварительно, пожар произошёл по вине местного населения.

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © правительство Красноярского края

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