В Красноярском крае инспекторы минэкологии посетят 500 лесопромышленных предприятий

Инспекторы экологического надзора министерства экологии начали профилактические визиты на предприятия ЛПК. За год они запланировали посетить 500 таких организаций.

Инспекторы уже посетили 18 предприятий.

Это проводится для предупреждения нарушений природоохранного законодательства, сообщается на сайте регионального правительства. Инспекторы будут разъяснять требования природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. Напомнят рекомендации по снижению нагрузки на атмосферный воздух, правила складирования и утилизации отходов лесопиления и их транспортировки.

— Сейчас есть отличная возможность для открытого диалога между министерством и предприятиями. Показав инспекторам весь свой технологический процесс, предприятия получат рекомендации по устранению нарушений, у бизнеса будет время для проведения своего производства в соответствие с требованиями экологического законодательства, — сообщила Юлия Гуменюк, замминистра экологии и рационального природопользования края.

Стоит напомнить, что в связи с изменениями федерального законодательства в этом году все плановые проверки хозяйствующих субъектов заменены на профилактические визиты.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын