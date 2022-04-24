Футбольный клуб «Енисей» в упорной борьбе обыгрывает волгоградский «Ротор»

Красноярский «Енисей» в упорной борьбе обыгрывает волгоградский «Ротор» и добывает важные для себя три очка.

За красноярцев сегодня отличился Никита Глушков, Николай Марков, а третий гол футболистам с берегов Енисея помог забить игрок «Ротора» Андреа Чуканов. За «Ротор» сегодня отличились Шахов и Кавтарадзе. Итоговый счет встречи - 3:2 в пользу ФК «Енисей».

Благодаря этой победе красноярские «львы» попадают на 4 место таблицы ФНЛ с отрывом от ближайшего преследователя «СКА-Хабаровска» на 3 очка.

Следующий матч ФК «Енисей» будет играть 30 апреля на Центральном стадионе в Красноярске против ФК «КАМАЗ».

Фото: ФК «Енисей»