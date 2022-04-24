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В Красноярск доставили благодатный огонь из Иерусалима

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Красноярск
18:40 24 Апреля 2022
общество, пасха, праздники, красноярск, в мире, в россии
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Частицу благодатного огня привезли из храма Гроба Господня в Иерусалиме в аэропорт «Красноярск». По словам депутата Виктора Зубарева, доставку организовали региональное отделение Всемирного Русского Народного собора.

«Во время перелета огонь находился в специальной неугасимой лампаде. Сейчас лампада направляется в храм Рождества Христова на улице Щорса, 44А, где начинается Великая Пасхальная вечерня. В ближайшее время Благодатный огонь будет передан и в другие храмы Красноярского края», — рассказал Зубарев.

Фото: t.me/VVZ_Life 

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