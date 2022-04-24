Мэр Красноярска посетил новый храм в Черемушках в Пасху

Глава Красноярска поздравил горожан с праздником светлой Пасхи. Своё поздравление глава города писал из нового храма, который построили в Ленинском районе на пожертвования прихожан.

О своей поездке в новый храм он рассказал на странице в соцсетях.

«Будто нахожусь в родительском доме, где так спокойно на душе. На таких ощущениях поймал себя во время первой пасхальной службы в новой церкви возле погоста в районе Шинников. Появился этот небольшой деревянный храм в честь иконы Божией Матери благодаря людям, - строили всем миром. Спасибо каждому! Храм, рождённый в добре и согласии, поэтому и аура в нём по-домашнему уютная. Поздравляю отца Валерия, всех прихожан с первой службой в таинство Пасхи. Жителей, прежде всего, Ленинского района – с открытием первого храма в Черёмушках. Со светлым праздником Пасхи, дорогие мои! Добра, мира вашим семьям и благодати на душе. И пусть в нашем большом городском доме всё будет хорошо», – рассказывает Сергей Еремин.