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Мэр Красноярска посетил новый храм в Черемушках в Пасху

Главная Общество
Красноярск
16:08 24 Апреля 2022
общество, праздник, красноярск, в россии, культура
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Глава Красноярска поздравил горожан с праздником светлой Пасхи. Своё поздравление глава города писал из нового храма, который построили в Ленинском районе на пожертвования прихожан.

Мэр Красноярска посетил новый храм в Черемушках в Пасху

О своей поездке в новый храм он рассказал на странице в соцсетях.

«Будто нахожусь в родительском доме, где так спокойно на душе. На таких ощущениях поймал себя во время первой пасхальной службы в новой церкви возле погоста в районе Шинников. Появился этот небольшой деревянный храм в честь иконы Божией Матери благодаря людям, - строили всем миром. Спасибо каждому! Храм, рождённый в добре и согласии, поэтому и аура в нём по-домашнему уютная. Поздравляю отца Валерия, всех прихожан с первой службой в таинство Пасхи. Жителей, прежде всего, Ленинского района – с открытием первого храма в Черёмушках. Со светлым праздником Пасхи, дорогие мои! Добра, мира вашим семьям и благодати на душе. И пусть в нашем большом городском доме всё будет хорошо», – рассказывает Сергей Еремин.

Мэр Красноярска посетил новый храм в Черемушках в Пасху
Мэр Красноярска посетил новый храм в Черемушках в Пасху

Фото: t.me/eremin_krsk 

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