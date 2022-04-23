В красноярском ледовом дворце «Кристалл арена» открылись Дельфийские игры

В Красноярске стартовали XXI молодежные Дельфийские игры России. В течение трёх дней, с 24 по 26 апреля, между 2800 участниками будет разыграно 106 комплектов наград. Соревнования пройдут по 34 дисциплинам.

«16 лет назад наш город – первый в Сибири – уже становился столицей этих необычных состязаний. И вот Красноярск вновь встречает одаренных ребят со всей страны. Тут и танцевальное мастерство, и игра на музыкальных инструментах, парикмахеры, дизайнеры одежды и другие молодые таланты», – выступил с напутственным словом глава региона Александр Усс.

Кроме того, на сайте Министерства иностранных дел России опубликована напутственная речь главы ведомства Сергея Лаврова, который назвал Игры востребованной площадкой молодежи.

«Ваш масштабный проект прочно утвердился в качестве востребованной площадки, собирающей талантливых юношей и девушек со всех уголков нашей необъятной Родины. Из года в год смотр позволяет одаренным молодым людям продемонстрировать свои умения, раскрыть потенциал, расширить творческие горизонты и, конечно, приобрести новых, верных друзей. Такая работа, нацеленная на гармоничное, всестороннее развитие личности, заслуживает уважения», – говорится в сообщении.

Во время самой церемонии были показаны творческие номера и эпизоды, которые познакомят гостей рассказали об истории Дельфийских игр и культуре Красноярского края. В ходе открытия состоится парад регионов, во время которого будет представлен каждый субъект РФ. Красноярская команда – самая многочисленная. В Дельфийском рейтинге край в тройке лидеров.

Фото: © Сатаров Кирилл