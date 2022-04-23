В Красноярском крае сформируют первый полк с ракетами «Сармат»

К осени в Красноярском крае сформируют полк, вооружённый межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат». Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Этот полк будет первым в регионе и базироваться будет в Ужуре.

По словам Рогозина, «Сармат» установят в те же надземные шахты, что и «Воеводу». Сейчас там идут подготовительные работы, например, доработка электроники. Это сэкономит средства и позволит быстрее принять систему на вооружение.

Напомним, 20 апреля состоялся первый пуск ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. Задачи пуска были выполнены в полном объеме, также были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты.

Отметим, что ракета разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева, а изготавливается в Красноярске на заводе «Красмаш».

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ