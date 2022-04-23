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За сутки от коронавируса умерли 5 жителей Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
16:22 23 Апреля 2022
красноярск, статистика
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За сутки от коронавируса умерли 5 человек. Всего же с начала пандемии – 10 752.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае снижается. Подтверждённых диагнозов на 23 апреля — 113. За всё время пандемии в регионе выявлено 363 271 случай заражения.

Госпитализировано за сутки — 59, вылечились 220 человек за сутки.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края, людям при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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