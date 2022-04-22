В Красноярском крае назначен новый руководитель регионального фонда капремонта

В Красноярске назначили нового руководителя регионального фонда капремонта. Как сообщили в правительстве края, на должность претендовали три человека, но пройти отбор смог Михаил Попелышев. Всех участников ожидали тестирование и собеседования, в ходе которых оценивались их профессиональные навыки и деловые качества.

До этого Михаил Попелышев занимал должность полномочного представителя главы Красноярского края Александра Усса, в том числе курировал деятельность фонда капремонта. Также известно, что в конце 2018 года Попелышев занял пост заместителя главы Советского района Красноярска.

Попелышеву 53 года, он окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО и СФУ по специальности «Водоснабжение и водоотведение».

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