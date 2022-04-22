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23 апреля в ледовом дворце «Кристалл арена» состоится церемония открытия XXI молодежных Дельфийских игр

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Красноярск
20:16 22 Апреля 2022
красноярск, игры
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23 апреля в ледовом дворце «Кристалл арена» состоится церемония открытия XXI молодежных Дельфийских игр России. В этом году в них примут участие около 2800 молодых ребят со всей страны в возрасте 10 до 25 лет. Игры этого года должны стать крупнейшим за всю историю: конкурсная и фестивальная программа  включает в себя 34 творческие номинации.

Конкурсная и фестивальная программы в номинациях пройдут с 24 по 26 апреля на площадках краевых учреждений культуры, образования и молодежной политики, а также в СФУ и Институте искусств имени Хворостовского.

Среди них как уже знакомые: «Фортепиано», «Театр», «Дизайн одежды», «Защита персональных данных», «Тележурналистика», так и новые – «Эпидемиология и биоинформатика» и «Научно-популярный видеоблогинг». В ходе состязаний будет разыграно 106 комплектов наград — это рекордные цифры для Игр. Все события будут транслироваться в прямом федеральном эфире, а также на различных онлайн-площадках и социальных сетях. 

Так, церемонии открытия и закрытия Игр можно посмотреть в прямом эфире интернет-телевидения Дельфийских игр «Дельфик.ТВ», на общероссийском телеканале «Матч! Игра» и других телевизионных каналах Холдинга «Газпром-медиа», также – на порталах «Культура.рф» и «IZVESTIA», на медиаплатформе «Орфей», а также в записи — на красноярском краевом телеканале «Енисей» и портале «Большая Азия». Также трансляции продут на российском видеохостинге RUTUBE в официальном канале Дельфийских игр и в официальном сообществе Дельфийских игр во «ВКонтакте». Завершится всё гала-концертом в «Кристалл арене» 26 апреля.

Добавим, что Красноярский край уже принимал у себя Игры в 2006 году. Тогда в соревнованиях участвовали 1882 дельфийца, представляющие сборные 59 субъектов Российской Федерации.

Фото: © gornovosti.ru

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