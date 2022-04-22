Инженер из Омска Петр Мельников создал велосипед из пластиковых бутылок

Омский инженер придумал, как сделать велосипед из переработанных пластиковых бутылок.

Как пишет пресс-служба университета, рама велосипеда сделана из переработанных бутылок. Омскому инженеру понадобилось почти 200 пластиковых бутылок для его создания.

«Этим проектом мы хотим привлечь внимание мира к проблеме экологии и важности вторичного использования пластика. Например, в Швеции 98% отходов идут в переработку для вторичного использования, а в России — около 1%. К плюсам такого вида велосипеда можно отнести доступность, что позволит производителю применять больше новых дизайнов. Как правило, рамы велосипедов делаются из металлической трубы и их внешний вид практически одинаковый. В нашем случае, благодаря такому методу изготовления, мы имеем больше возможностей в дизайне велосипедов. В мире уже есть аналогичные проекты — больше 10 лет назад в Бразилии создавался похожий продукт», — рассказал Петр Мельников.