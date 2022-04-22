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Инженер из Омска Петр Мельников создал велосипед из пластиковых бутылок

Главная Общество
Красноярск
19:10 22 Апреля 2022
технологии, общество, омск, студенты, университет
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Омский инженер придумал, как сделать велосипед из переработанных пластиковых бутылок.

Как пишет пресс-служба университета, рама велосипеда сделана из переработанных бутылок. Омскому инженеру понадобилось почти 200 пластиковых бутылок для его создания.

Инженер из Омска Петр Мельников создал велосипед из пластиковых бутылок

«Этим проектом мы хотим привлечь внимание мира к проблеме экологии и важности вторичного использования пластика. Например, в Швеции 98% отходов идут в переработку для вторичного использования, а в России — около 1%. К плюсам такого вида велосипеда можно отнести доступность, что позволит производителю применять больше новых дизайнов. Как правило, рамы велосипедов делаются из металлической трубы и их внешний вид практически одинаковый. В нашем случае, благодаря такому методу изготовления, мы имеем больше возможностей в дизайне велосипедов. В мире уже есть аналогичные проекты — больше 10 лет назад в Бразилии создавался похожий продукт», — рассказал Петр Мельников.

Инженер из Омска Петр Мельников создал велосипед из пластиковых бутылок

Фото: ОмГТУ

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