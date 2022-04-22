Красноярский «Роев ручей» обработали от клещей

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» обработали от клещей. Химическая смесь безопасна для людей и животных, но ,чтобы питомцы не надышались парами, их завели в домики. Повторная обработка планируется раз в месяц в течение всего лета.

Сотрудники парка предупреждают горожан, что дачные массивы и ближайшие леса в окрестностях «Роева ручья» не относятся к парку, а значит, там можно встретить клещей.

Напомним, первый случай присасывания клеща на территории города произошёл в первые выходные апреля. Пострадавшим оказался непривитый ребенок. По прогнозу Роспотребнадзора, численность клещей в окрестностях краевой столицы будет такой же, как и в прошлом году. В других территориях края прогнозируется спад.